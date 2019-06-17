Продажа техасских перепелов
инкубационные яйца, мясо
ЭКОФЕРМАв Московской области (Горки Ленинские)
Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Эдуард, в одно время я устал от того чем кормят нас в наших магазинах и решил взять все в свои руки, чтобы обеспечить себя и своих близких полезными перепелиными яйцами и вкусным натуральным мясом перепелов.
Изучив информацию о перепелах, я решил что оптимальной породой для разведения перепела для меня будет именно техасский утяжелённый белый гигант. У этой породы только одни преимущества перед другими породами, которые полностью меня удовлетворяли это- не плохая яйценоскость и крупные яйца, большая мясная тушка 350-400 грамм, необыкновенно вкусная и эстетически красивая!
Через некоторое время мои знакомые и друзья стали приобретать мою продукцию и были приятно удивлены на сколько это было вкусно и очень полезно. А дети просто просто без ума от этих маленьких яиц на сковородке и вкус у них совершенно другой, какой то особенный! Следовательно потребность возрастала и так зародилась моя семейная экоферма “Экоперепела”
Я предлагаю вам приобрести мою выращенную с любовью и заботой продукцию или разводить самостоятельно эту по истине уникальную птицу, она при должном уходе ничем не болеет, её не надо пичкать антибиотиками и всякой химией. Она кушает только натуральные корма!
У нас вы можете приобрести
Птенцы перепелов
Птенцы техасского утяжелённого перепела от 7 до 30 дня, без определения пола.
Самочки несушки
Только молодые самочки несушки от 40 дней
Настоящие Texas A&M White Pharaoh Quail, техасские белые, прозвище “индопёлки”.
Петушки на племя
Самцы техасского утяжеленного перепела на племя и смешении крови.
Инкубационные яйца
Инкубационные яйца техасского перепела с доставкой во все регионы и населенные пункты России. Самовывоз с фермы.
Круглогодично!
Яйца (пищевые)
У нас вы можете заказать свежайшие перепелиные яйца. Есть доставка по Москве и Московской области
Мясо перепелов
У нас вы можете заказать свежайшее мясо перепелов (тушки). Есть доставка по Москве и Московской области