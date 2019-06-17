Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Эдуард, в одно время я устал от того чем кормят нас в наших магазинах и решил взять все в свои руки, чтобы обеспечить себя и своих близких полезными перепелиными яйцами и вкусным натуральным мясом перепелов.

Изучив информацию о перепелах, я решил что оптимальной породой для разведения перепела для меня будет именно техасский утяжелённый белый гигант. У этой породы только одни преимущества перед другими породами, которые полностью меня удовлетворяли это- не плохая яйценоскость и крупные яйца, большая мясная тушка 350-400 грамм, необыкновенно вкусная и эстетически красивая!

Через некоторое время мои знакомые и друзья стали приобретать мою продукцию и были приятно удивлены на сколько это было вкусно и очень полезно. А дети просто просто без ума от этих маленьких яиц на сковородке и вкус у них совершенно другой, какой то особенный! Следовательно потребность возрастала и так зародилась моя семейная экоферма “Экоперепела”

Я предлагаю вам приобрести мою выращенную с любовью и заботой продукцию или разводить самостоятельно эту по истине уникальную птицу, она при должном уходе ничем не болеет, её не надо пичкать антибиотиками и всякой химией. Она кушает только натуральные корма!