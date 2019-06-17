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Продажа техасских перепелов

Несушки на яйцо, самцы на племя,
инкубационные яйца, мясо
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Продукция

ЭКОФЕРМАв Московской области (Горки Ленинские)

Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Эдуард, в одно время я устал от того чем кормят нас в наших магазинах и решил взять все в свои руки, чтобы обеспечить себя и своих близких полезными перепелиными яйцами и вкусным натуральным мясом перепелов.

Изучив информацию о перепелах, я решил что оптимальной породой для разведения перепела для меня будет именно техасский утяжелённый белый гигант. У этой породы только одни преимущества перед другими породами, которые полностью меня удовлетворяли это- не плохая яйценоскость и крупные яйца, большая мясная тушка  350-400 грамм, необыкновенно вкусная и эстетически красивая!

Через некоторое время мои знакомые и друзья стали приобретать мою продукцию и были приятно удивлены на сколько это было вкусно и очень полезно. А дети просто просто без ума от этих маленьких яиц на сковородке и вкус у них совершенно другой, какой то особенный! Следовательно потребность возрастала и так зародилась моя семейная экоферма “Экоперепела”

Я предлагаю вам приобрести мою выращенную с любовью и заботой продукцию или разводить самостоятельно эту по истине уникальную птицу, она при должном уходе ничем не болеет, её не надо пичкать антибиотиками и всякой химией. Она кушает только натуральные корма! 

У нас вы можете приобрести

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Молодняк техасских перепелов

Птенцы перепелов

Птенцы техасского утяжелённого перепела от 7 до 30  дня, без определения пола.

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купить несушек перепелов
Самочки несушки перепелов

Самочки несушки

Только молодые самочки несушки от 40 дней

Настоящие Texas A&M White Pharaoh Quail, техасские белые, прозвище “индопёлки”.

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Самцы перепелов на обновление крови

Петушки на племя

Самцы техасского утяжеленного перепела на племя и смешении крови.

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купить перепелиные яйца на инкубацию
Яйца на инкубацию

Инкубационные яйца

Инкубационные яйца техасского перепела с доставкой во все регионы и населенные пункты России. Самовывоз с фермы.

Круглогодично!

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пищевое перепелиное яйцо
Пищевые фермерские яйца перепела

Яйца (пищевые)

У нас вы можете заказать свежайшие перепелиные яйца. Есть доставка по Москве и Московской области

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купить мясо перепелов
фермерское перепелиное мясо

Мясо перепелов

У нас вы можете заказать свежайшее мясо перепелов (тушки). Есть доставка по Москве и Московской области

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Мы гарантируем качество!

Наша компания сотрудничает с крупными фермерскими предприятиями, которые ответственно подходят к разведению птиц – партнеры выращивают породистых несушек с помощью высокотехнологичных инкубаторов. Кроме партнерства мы реализуем свою сельскохозяйственную деятельность – самостоятельно выращиваем живую птицу

Экологически чистые корма

Тщательный ручной отбор

Быстрая доставка по России

Возможность предзаказа

отзывыо нашей продукции

Testimonial02
Очень доволен нашим сотрудничеством с Эдуардом! Отличное качество инкубационных яиц и несушек!
Сергей
Иваново
Testimonial03
Добрый день. Не первый год занимаюсь разведением перепелов В интернете наткнулся на сайт, где занимаются доставкой перепёлок несушек по Московской области. Долго не думая решил заказать по телефону. Доставку несушек осуществили в течение 3-х дней. Оказывается, заказать перепёлочек по Московской области очень просто.
Максим
Видное
Testimonial04
Брала 40 несушек ни капли не пожалела что купила их именно у вас! Все лето они нас радовали вкуснейшими яйцами, на следующий год только к вам!!!
Екатерина
Москва
Testimonial05
Беру не первый год! Перепёлки отличные !!!За месяц подрастут и у вас свежие ,домашние яички ,дети тоже очень любят перепелиные яйца. особенно яичницу! В многодетной семье много кур не бывает )))))Всем удачи!
Василий
Волоколамск
Testimonial06
Здравствуйте! Заказывала птенцов перепелов через сайт. Очень удобно, перезвонили через 15 минут, оформили заказ, учли мои пожелания. В назначенный день водитель позвонил заранее, помог отнести птенцов в курятник. Привезли перепелят с отличным оперением, красивые и уже через месяц стали нести свои первые яйца. Буду всем советовать заказывать перепёлок именно у вас. Успехов Вам и процветания! Большое спасибо!
Евгения
чехов

Новости и Блог

За всё время мы доставили наших перепелов более 500 клиентам

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